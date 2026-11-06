SBU zdemaskowała byłego wykładowcę Uniwersytetu Donieckiego, który przekazuje zajęte tereny w obwodzie donieckim żołnierzom Rosji

Byłemu docentowi Uniwersytetu Narodowego w Doniecku, który objął stanowisko w administracji okupacyjnej, postawiono zaocznie zarzut współpracy z okupantem. Według danych śledztwa jest on zamieszany w przejmowanie gruntów rolnych na zajętych terytoriach, które następnie przekazywane są rosyjskim wojskowym w ramach wynagrodzenia.

Przed okupacją części obwodu donieckiego mężczyzna pracował jako adiunkt na katedrze ekonomii narodowej i regionalnej Uniwersytetu Narodowego w Doniecku. Po przejściu na stronę Federacji Rosyjskiej stanął na czele tak zwanego Instytutu Badań Ekonomicznych „DNR”, a także wszedł w skład okupacyjnej Wyższej Komisji Atestacyjnej.

W lutym 2025 roku przywódca administracji okupacyjnej Denys Puszylin mianował go tzw. wiceprzewodniczącym rządu „DNR” – ministrem rolnictwa, przemysłu spożywczego i przetwórczego.

Według informacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) na tym stanowisku podejrzany pracuje nad przekierowaniem sektora rolnego okupowanej Donieczyzny na potrzeby Rosji oraz organizuje wywóz ukraińskiego zboża do Federacji Rosyjskiej.

Ponadto, zgodnie z danymi operacyjnymi, podlegające mu struktury przejmują grunty rolne na tymczasowo okupowanych terytoriach pod pretekstem nacjonalizacji. Następnie działki te są przekazywane weteranom armii rosyjskiej w ramach programu państwowego Federacji Rosyjskiej.

Działania byłego wykładowcy zakwalifikowano na podstawie części 5 art. 111-1 Kodeksu karnego Ukrainy – działalność kolaboracyjna. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Poinformowało o tym Zarząd Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w obwodach donieckim i ługańskim.

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