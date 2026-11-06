СБУ разоблачила бывшего преподавателя ДонНУ, который передавал захваченные территории Донецкой области военным РФ

Бывшему доценту Донецкого национального университета, занявшему должность в оккупационной администрации, заочно сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности. По данным следствия, он причастен к изъятию сельскохозяйственных земель на захваченных территориях, которые впоследствии передаются российским военным в качестве вознаграждения.

До оккупации части Донецкой области мужчина работал доцентом кафедры национальной и региональной экономики Донецкого национального университета. После перехода на сторону РФ он возглавил так называемый Институт экономических исследований «ДНР», а также вошел в состав оккупационной Высшей аттестационной комиссии.

В феврале 2025 года глава оккупационной администрации Денис Пушилин назначил его так называемым заместителем председателя правительства «ДНР» — министром сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

По информации СБУ, на этой должности подозреваемый работает над переориентацией аграрного сектора оккупированной Донецкой области на нужды России и организует вывоз украинского зерна в РФ.

Кроме того, подконтрольные ему структуры, по оперативным данным, изымают сельскохозяйственные земли на временно оккупированных территориях под предлогом национализации. В дальнейшем эти участки передают ветеранам российской армии в рамках государственной программы РФ.

Действия бывшего преподавателя квалифицированы по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины — коллаборационная деятельность. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщило Управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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