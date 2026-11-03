过去24小时内，前线共发生206起交火事件，其中以科斯蒂安蒂诺夫斯基方向最为激烈

过去24小时内，前线共记录到206起交火事件。乌克兰国防军的导弹部队和炮兵击中了两个俄罗斯无人机指挥点。

在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向，俄军发动了8次突击行动。

此外，敌军还发动了两次空袭，投下五枚制导炸弹，并对乌克兰军队阵地及居民点进行了58次炮击，其中4次使用了火箭炮系统。

在南斯洛博扎纳方向，乌克兰部队在伊兹比茨克、格拉夫斯克、沃夫恰ンス基胡托里、奥赫里米夫卡、沙贝尔内、楚古尼夫卡和安巴尔内等居民点周边地区击退了敌军的10次进攻。

在库皮扬斯克方向，俄罗斯占领军三次向拉德基夫卡方向发起强攻。

在利曼方向，乌克兰国防军击退了敌人九次企图突破乌克兰防线的尝试。敌军向诺韦、科洛迪亚齐、利曼、扎里奇内和迪布罗瓦等居民点发动了进攻。

在斯洛维扬斯克方向，乌克兰守军阻止了俄军在扬波尔地区推进的企图。

在克拉马托尔斯克方向，敌军未实施进攻行动。

在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向，共记录到21次攻击。俄军在科斯蒂安蒂诺夫卡地区以及向德鲁日科夫卡、诺沃塞利夫卡、赖斯基、索菲耶夫卡、库切罗沃亚鲁和维尔诺方向发动了进攻。

在波克罗夫斯克方向，敌军发动了13次攻击。占领军试图向莫洛德茨克、诺沃帕夫利夫卡、切尔尼戈夫卡、斯维特莱、多布罗皮利亚、米尔内和谢尔吉耶夫卡等居民点推进。

在亚历山德罗夫斯基方向，俄军未实施突击行动。

在古利亚皮尔方向，占领军七次袭击了乌克兰守军的阵地。敌人试图向乌斯皮什内、特尔努瓦特、吉尔克和查里夫内等居民点推进。

在奥里霍夫方向，俄军实施了一次突击行动——向切尔沃纳亚克里尼察方向发动了进攻。

在第聂伯河方向，敌军未实施进攻行动。

乌克兰武装部队总参谋部通报称，在沃伦和波利斯基方向，未发现俄军组建进攻集团军的迹象。

乌克兰武装部队总参谋部11月3日08:00发布的作战情报中提到了这一点。

自全面入侵开始以来，俄占领军的总战损已超过159万人。 截至2026年11月3日，乌克兰方面估计被消灭的俄军人数约为1,594,830人，其中2,060人是在过去24小时内被消灭的。

乌克兰国防部称，10月俄军阵亡及重伤人数达到创纪录的5.44万人。

10月期间，乌克兰国防军收复了96.2平方公里的乌克兰领土，比同期俄罗斯占领军成功占领的领土面积多出10.4平方公里。

自2022年2月24日全面入侵乌克兰以来至2026年10月30日，俄罗斯军队的总战损人数约为1,586,500人。

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