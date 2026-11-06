России не хватает систем ПВО для защиты военных аэродромов — Плетенчук
У России наблюдается дефицит средств противовоздушной обороны для прикрытия военных объектов, в частности аэродромов.
Об этом заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телевидения.
По его словам, поражение мест запуска беспилотников вблизи аэродрома Гвардейское в Крыму и уничтожение нескольких комплексов «Панцирь» свидетельствуют о постепенном ослаблении российской ПВО.
Плетенчук отметил, что некоторые военные аэродромы РФ имеют лишь один-два комплекса прикрытия, тогда как значительно более мощная оборона сосредоточена вблизи резиденций российского руководства.
Он прогнозирует, что дефицит систем ПВО будет расти, а уничтожение каждого комплекса откроет возможности для дальнейших ударов по объектам, которые тот защищал.
По словам пресс-секретаря, работа по уничтожению российской противовоздушной обороны будет продолжаться, поскольку это важно для выполнения других боевых задач.
На российском военном аэродроме «Ахтубинск» 29 октября 2026 года взорвался истребитель Су-57. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
29 октября был нанесен удар по военному аэродрому «Мариновка» вблизи населенного пункта Октябрьский в Волгоградской области РФ.
До этого в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС.