На військовому аеродромі Маринівка в Росії знищено два винищувачі Су-34
29 жовтня було завдано удару по військовому аеродрому «Маринівка» поблизу населеного пункту Жовтневий у Волгоградській області РФ.
Унаслідок атаки нібито знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Також повідомляється про загибель двох військовослужбовців 11-го змішаного авіаційного полку та поранення ще двох.
Джерело: російські Telegram-канали.
Від початку повномасштабного вторгнення рф втратила 43 винищувачі-бомбардувальники Су-34 знищеними, ще сім повітряних суден зазнали пошкоджень.
Раніше на півдні Камчатки РФ в районі Жупанова у вівторок, 6 жовтня, вертоліт Мі-8 здійснив, як висловлюються росіяни, «жорстку посадку». На борту перебували троє членів екіпажу, вони не постраждали.
До цього у Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС.
Також у Воронезькій області Росії розбився військовий вертоліт Мі-8.