На військовому аеродромі Маринівка в Росії знищено два винищувачі Су-34

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29 жовтня було завдано удару по військовому аеродрому «Маринівка» поблизу населеного пункту Жовтневий у Волгоградській області РФ.

Унаслідок атаки нібито знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Також повідомляється про загибель двох військовослужбовців 11-го змішаного авіаційного полку та поранення ще двох.

Джерело: російські Telegram-канали.

Від початку повномасштабного вторгнення рф втратила 43 винищувачі-бомбардувальники Су-34 знищеними, ще сім повітряних суден зазнали пошкоджень.

Раніше на півдні Камчатки РФ в районі Жупанова у вівторок, 6 жовтня, вертоліт Мі-8 здійснив, як висловлюються росіяни, «жорстку посадку». На борту перебували троє членів екіпажу, вони не постраждали.

До цього у Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС.

Також у Воронезькій області Росії розбився військовий вертоліт Мі-8.

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