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На военном аэродроме Мариновка в России уничтожены два истребителя Су-34

UA NEWS 29 Октября 2026 17:05
На военном аэродроме Мариновка в России уничтожены два истребителя Су-34

29 октября был нанесен удар по военному аэродрому «Мариновка» вблизи населённого пункта Октябрьский в Волгоградской области РФ.

В результате атаки якобы были уничтожены два истребителя-бомбардировщика Су-34. 

 Также сообщается о гибели двух военнослужащих 11-го смешанного авиационного полка и ранении ещё двух.

Источник: российские Telegram-каналы.

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 43 истребителя-бомбардировщика Су-34, уничтоженных, ещё семь воздушных судов получили повреждения.

Ранее на юге Камчатки РФ в районе Жупанова во вторник, 6 октября, вертолёт Ми-8 совершил, как выражаются россияне, «жесткую посадку». На борту находились трое членов экипажа, они не пострадали.

До этого в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

Также в Воронежской области России разбился военный вертолёт Ми-8.

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