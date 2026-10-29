росія втратила за час війни 43 винищувачі-бомбардувальники Су-34

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Від початку повномасштабного вторгнення рф втратила 43 винищувачі-бомбардувальники Су-34 знищеними, ще сім повітряних суден зазнали пошкоджень. Про це 29 жовтня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, станом на 22 жовтня 2026 року у складі повітряно-космічних сил рф залишалося близько 140 літаків Су-34 різних модифікацій. Річні виробничі потужності російського авіапрому (зокрема Новосибірського авіаційного заводу імені Чкалова) становлять орієнтовно 14–18 одиниць на рік, через що для компенсації 43 знищених машин агресору знадобиться від двох із половиною до трьох років.

Водночас за останній рік військово-промисловий комплекс рф передав у війська 22 нові літаки. У ГУР наголошують, що випуск даних носіїв керованих авіабомб суттєво залежить від імпортної електроніки та високотехнологічного обладнання, яке рф продовжує закуповувати через посередників в обхід міжнародних санкцій.

Джерело: ГУР МОУ.

Раніше на півдні Камчатки РФ в районі Жупанова у вівторок, 6 жовтня, вертоліт Мі-8 здійснив, як висловлюються росіяни, «жорстку посадку». На борту перебували троє членів екіпажу, вони не постраждали.

До цього у Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС.

Також у Воронезькій області Росії розбився військовий вертоліт Мі-8.

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