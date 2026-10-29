За время войны Россия потеряла 43 истребителя-бомбардировщика Су-34

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 43 истребителя-бомбардировщика Су-34, которые были уничтожены, ещё семь воздушных судов получили повреждения. Об этом 29 октября сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, по состоянию на 22 октября 2026 года в составе воздушно-космических сил РФ оставалось около 140 самолетов Су-34 различных модификаций. Годовые производственные мощности российского авиапрома (в частности, Новосибирского авиационного завода имени Чкалова) составляют ориентировочно 14–18 единиц в год, поэтому для восполнения 43 уничтоженных машин агрессору понадобится от двух с половиной до трёх лет.

В то же время за последний год военно-промышленный комплекс РФ передал в войска 22 новых самолета. В ГУР отмечают, что выпуск данных носителей управляемых авиабомб существенно зависит от импортной электроники и высокотехнологичного оборудования, которое РФ продолжает закупать через посредников в обход международных санкций.

Источник: ГУР МОУ.

Ранее на юге Камчатки РФ в районе Жупанова во вторник, 6 октября, вертолёт Ми-8 совершил, как выражаются россияне, «жёсткую посадку». На борту находились трое членов экипажа, они не пострадали.

До этого в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

Также в Воронежской области России разбился военный вертолёт Ми-8.

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