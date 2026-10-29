Od początku pełnej inwazji Rosja straciła 43 myśliwce-bombowce Su-34, które zostały zniszczone, a kolejne siedem statków powietrznych uległo uszkodzeniom. Informację tę podało 29 października Główne Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Według danych wywiadu, na dzień 22 października 2026 r. w składzie sił powietrzno-kosmicznych Federacji Rosyjskiej pozostawało około 140 samolotów Su-34 różnych modyfikacji. Roczne moce produkcyjne rosyjskiego przemysłu lotniczego (w szczególności Nowosibirskiego Zakładu Lotniczego im. Czkalowa) wynoszą około 14–18 sztuk rocznie, dlatego też, aby zrekompensować utratę 43 zniszczonych maszyn, agresorowi zajmie to od dwóch i pół do trzech lat.

Jednocześnie w ciągu ostatniego roku kompleks wojskowo-przemysłowy RF przekazał wojskom 22 nowe samoloty. W GUR podkreślają, że produkcja tych nośników bomb kierowanych w znacznym stopniu zależy od importowanej elektroniki i zaawansowanego technologicznie sprzętu, który Rosja nadal nabywa za pośrednictwem pośredników, omijając międzynarodowe sankcje.

Źródło: Główny Sztab Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Wcześniej, we wtorek 6 października, na południu Kamczatki w Rosji, w rejonie Żupanowa, śmigłowiec Mi-8 wykonał, jak to określają Rosjanie, „twarde lądowanie”. Na pokładzie znajdowało się trzech członków załogi, którzy nie odnieśli żadnych obrażeń.

Wcześniej w Rosji rozbił się strategiczny bombowiec Tu-95MS.

Również w obwodzie woroneżskim w Rosji rozbił się wojskowy śmigłowiec Mi-8.

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