29 października przeprowadzono atak na lotnisko wojskowe „Marynówka” w pobliżu miejscowości Żowtniowy w obwodzie wołgogradzkim Federacji Rosyjskiej.

W wyniku ataku rzekomo zniszczono dwa myśliwce-bombowce Su-34.

Doniesiono również o śmierci dwóch żołnierzy z 11. mieszanego pułku lotniczego oraz o rannych dwóch kolejnych.

Źródło: rosyjskie kanały Telegram.

Od początku pełnej inwazji Rosja straciła 43 myśliwce-bombowce Su-34, które zostały zniszczone, a kolejne siedem statków powietrznych uległo uszkodzeniom.

Wcześniej, we wtorek 6 października, na południu Kamczatki w rejonie Żupanowa śmigłowiec Mi-8 wykonał, jak to określają Rosjanie, „twarde lądowanie”. Na pokładzie znajdowało się trzech członków załogi, którzy nie odnieśli obrażeń.

Wcześniej w Rosji rozbił się strategiczny bombowiec Tu-95MS.

Również w obwodzie woroneżskim w Rosji rozbił się wojskowy śmigłowiec Mi-8.

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