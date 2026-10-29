+11° Kijów +8° Warszawa +20° Waszyngton
$ 45.39 € 50.67 zł 11.54
$ 45.39 € 50.67 zł 11.54
+11° Kijów +8° Warszawa +20° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

Na lotnisku wojskowym w Marynówce w Rosji zniszczono dwa myśliwce Su-34

UA NEWS 29 października 2026 17:05
Na lotnisku wojskowym w Marynówce w Rosji zniszczono dwa myśliwce Su-34

29 października przeprowadzono atak na lotnisko wojskowe „Marynówka” w pobliżu miejscowości Żowtniowy w obwodzie wołgogradzkim Federacji Rosyjskiej.

W wyniku ataku rzekomo zniszczono dwa myśliwce-bombowce Su-34. 

 Doniesiono również o śmierci dwóch żołnierzy z 11. mieszanego pułku lotniczego oraz o rannych dwóch kolejnych.

Źródło: rosyjskie kanały Telegram.

Od początku pełnej inwazji Rosja straciła 43 myśliwce-bombowce Su-34, które zostały zniszczone, a kolejne siedem statków powietrznych uległo uszkodzeniom.

Wcześniej, we wtorek 6 października, na południu Kamczatki w rejonie Żupanowa śmigłowiec Mi-8 wykonał, jak to określają Rosjanie, „twarde lądowanie”. Na pokładzie znajdowało się trzech członków załogi, którzy nie odnieśli obrażeń.

Wcześniej w Rosji rozbił się strategiczny bombowiec Tu-95MS.

Również w obwodzie woroneżskim w Rosji rozbił się wojskowy śmigłowiec Mi-8.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację