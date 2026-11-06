Rosja boryka się z niedoborem środków obrony przeciwlotniczej niezbędnych do ochrony obiektów wojskowych, w szczególności lotnisk.

Oświadczył to rzecznik Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Pletenczuk w programie telewizyjnym.

Według niego, zniszczenie stanowisk startowych dronów w pobliżu lotniska Gwardijskie na Krymie oraz zlikwidowanie kilku kompleksów „Pantsir” świadczą o stopniowym osłabieniu rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.

Pletenczuk zaznaczył, że niektóre lotniska wojskowe Federacji Rosyjskiej dysponują jedynie jednym lub dwoma kompleksami osłony, podczas gdy znacznie potężniejsza obrona skupia się w pobliżu rezydencji rosyjskich przywódców.

Przewiduje on, że niedobór systemów obrony przeciwlotniczej będzie się pogłębiał, a zniszczenie każdego kompleksu otworzy możliwości dla dalszych ataków na obiekty, które ten chronił.

Według rzecznika działania mające na celu zniszczenie rosyjskiej obrony przeciwlotniczej będą kontynuowane, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla realizacji innych zadań bojowych.

29 października 2026 r. na rosyjskim lotnisku wojskowym „Achhtubinsk” eksplodował myśliwiec Su-57. Poinformowało o tym Główne Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

29 października przeprowadzono atak na lotnisko wojskowe „Marynówka” w pobliżu miejscowości Żowtniowy w obwodzie wołgogradzkim Federacji Rosyjskiej.

Wcześniej w Rosji rozbił się strategiczny bombowiec Tu-95MS.

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