Росії бракує систем ППО для захисту військових аеродромів — Плетенчук

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Росія має дефіцит засобів протиповітряної оборони для прикриття військових об’єктів, зокрема аеродромів.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телебачення.

За його словами, ураження місць запуску безпілотників поблизу аеродрому Гвардійське в Криму та знищення кількох комплексів «Панцир» свідчать про поступове послаблення російської ППО.

Плетенчук зазначив, що деякі військові аеродроми РФ мають лише один-два комплекси прикриття, тоді як значно потужніша оборона зосереджена поблизу резиденцій російського керівництва.

Він прогнозує, що дефіцит систем ППО зростатиме, а знищення кожного комплексу відкриватиме можливості для подальших ударів по об’єктах, які той захищав.

За словами речника, робота зі знищення російської протиповітряної оборони триватиме, оскільки це важливо для виконання інших бойових завдань.

На російському військовому аеродромі «Ахтубінськ» 29 жовтня 2026 року вибухнув винищувач Су-57. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

29 жовтня було завдано удару по військовому аеродрому «Маринівка» поблизу населеного пункту Жовтневий у Волгоградській області РФ.

До цього у Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС.

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