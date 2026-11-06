Российский дрон атаковал Харьков: на парковке загорелся грузовик

6 ноября российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Киевскому району Харькова.

После попадания на парковке загорелся грузовик.

Об атаке сообщил начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Информацию о возможных пострадавших и других последствиях уточняют.

Источник: Олег Синегубов (Telegram)

Российская армия нанесла двойной ракетный удар по Харькову, применив ракеты «Бандероль». Попадания зафиксировали в Немишлянском и Киевском районах города.

Вечером 27 октября российские войска атаковали Харьков беспилотником, в результате чего пострадали уже пять человек. Среди раненых — четырёхлетний ребёнок.

Вечером 26 октября российские войска нанесли удары по Новобаварскому району Харькова. В результате вражеской атаки двое человек погибли, ещё четверо получили ранения различной степени тяжести.

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