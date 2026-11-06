Российский дрон атаковал Харьков: на парковке загорелся грузовик
6 ноября российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Киевскому району Харькова.
После попадания на парковке загорелся грузовик.
Об атаке сообщил начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Информацию о возможных пострадавших и других последствиях уточняют.
Источник: Олег Синегубов (Telegram)
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