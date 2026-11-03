Россия нанесла ущерб предприятию и частным домам в Броварах

В ночь на 3 ноября 2026 года российские войска атаковали Бровары Киевской области. В результате обстрела были повреждены одно из местных предприятий и частные жилые дома.

Об этом мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил в Telegram.

По его словам, в ходе ночной вражеской атаки были повреждены одно из предприятий и несколько частных домов. Пострадавших нет.

Масштабы повреждений и количество домовладений устанавливаются.

Источник: Игорь Сапожко

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли авиационный удар по Немишлянскому району Харькова. В результате атаки пострадали 73 человека, среди которых пациенты больницы, медицинские работники и жители близлежащих домов.

В Днепре число раненых в результате российской атаки утром 3 ноября возросло до 15. Трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Одно из попаданий зафиксировали на территории медицинского учреждения в Немишлянском районе города. По состоянию на 06:15 число пострадавших возросло до 62 человек.

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