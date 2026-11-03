Росія пошкодила в Броварах підприємство та приватні будинки

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У ніч проти 3 листопада 2026 року російські війська атакували Бровари Київської області. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали одне з місцевих підприємств і приватні житлові будинки.

Про це Броварський міський голова Ігор Сапожко повідомив у Телеграмі.

За його словами, під час нічної ворожої атаки пошкоджені одне з підприємств та декілька приватних будинків. Постраждалих немає.

Масштаби пошкоджень та кількість домоволодінь встановлюються.

Джерело: Ігор Сапожко

У ніч проти 3 листопада російські війська завдали авіаційного удару по Немишлянському району Харкова. Унаслідок атаки постраждали 73 людини, серед яких пацієнти лікарні, медичні працівники та мешканці прилеглих будинків.

У Дніпрі до 15 зросла кількість поранених унаслідок російської атаки вранці 3 листопада. Троє чоловіків перебувають у тяжкому стані.

У ніч проти 3 листопада російські війська завдали удару по Харкову балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Одне з влучань зафіксували на території медичного закладу в Немишлянському районі міста. Станом на 06:15 кількість постраждалих зросла до 62 осіб.

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