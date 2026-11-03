Rosja zniszczyła w Browarach zakład oraz domy prywatne

W nocy z 2 na 3 listopada 2026 roku rosyjskie wojska zaatakowały Browary w obwodzie kijowskim. W wyniku ostrzału uszkodzeniu uległo jedno z lokalnych przedsiębiorstw oraz prywatne budynki mieszkalne.

Informację tę przekazał na Telegramie burmistrz Browarów Ihor Sapozhko.

Jak podał, podczas nocnego ataku wroga uszkodzeniu uległo jedno z przedsiębiorstw oraz kilka prywatnych domów. Nie ma ofiar.

Obecnie ustalana jest skala zniszczeń oraz liczba uszkodzonych nieruchomości.

Źródło: Ihor Sapozhko

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły nalot na dzielnicę Nemyszlańską w Charkowie. W wyniku ataku rannych zostało 73 osób, w tym pacjenci szpitala, pracownicy służby zdrowia oraz mieszkańcy pobliskich domów.

W Dnieprze liczba rannych w wyniku rosyjskiego ataku rano 3 listopada wzrosła do 15. Trzech mężczyzn znajduje się w stanie krytycznym.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Charków przy użyciu rakiet balistycznych i kierowanych bomb lotniczych. Jedno z trafień odnotowano na terenie placówki medycznej w dzielnicy Nemyszlańskiej miasta. O godz. 06:15 liczba poszkodowanych wzrosła do 62 osób.

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