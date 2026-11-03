Rosyjski nalot na Komyshuvasę kosztował życie czterech policjantów z Zaporoża

Czterech funkcjonariuszy organów ścigania zginęło 2 listopada w wyniku rosyjskiego nalotu na miejscowość Komyshuwaha w obwodzie zaporoskim. Podczas ataku pomagali oni lokalnym mieszkańcom schronić się w podziemnej szkole.

Informację tę podał wydział komunikacji Policji Narodowej.

Według informacji przekazanych przez organy ścigania policjanci eskortowali ludzi do schronu, gdy rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny atak. W wyniku ataku ludzie zostali uwięzieni pod gruzami. Wśród ofiar śmiertelnych znalazło się czterech funkcjonariuszy policji i dwóch ratowników. Ofiarami ataku padło również kilkadziesiąt osób, w tym pracownicy Centrum Obsługi Obywateli oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Zginęli policjanci: Mykhailo Bużenko, Mykola Balanda, Mykhailo Romanow i Dmytro Besedin.

Bużenko pełnił funkcję starszego funkcjonariusza rejonowego w sektorze prewencji 1. komisariatu policji w Zarządzie Rejonowym w Zaporożu. Służbie w organach ścigania poświęcił 21 lat.

Balandy pełnił funkcję starszego funkcjonariusza operacyjnego w sektorze policji kryminalnej komisariatu nr 2. Jego staż służbowy wynosił 23 lata.

Romanow i Besedin byli funkcjonariuszami policji społecznej w tej samej jednostce. Przez ponad dziesięć lat dbali o porządek publiczny w miejscowościach regionu.

Trzech z poległych funkcjonariuszy było zmuszonych opuścić swoje domy z powodu okupacji części obwodu zaporoskiego. Mimo to kontynuowali służbę i pracowali z mieszkańcami innych gmin położonych w pobliżu linii frontu.

Policja Narodowa złożyła kondolencje rodzinom, przyjaciołom i kolegom zmarłych.

Przypomnijmy, że liczba ofiar w wyniku nalotów Rosji na Komyshuwę wzrosła do 29.

Wcześniej informowano, że w Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim zginęło już 26 osób w wyniku rosyjskiego nalotu.

W Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim 27 osób uznano za zaginione po rosyjskim ataku, który miał miejsce w poniedziałek, 2 listopada.

Wideo: Rosjanie zbombardowali szkołę w Komyshuwasi, zabijając 18 osób — Zełenski.

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