Rosyjski nalot na Komyshuvasę kosztował życie czterech policjantów z Zaporoża
Czterech funkcjonariuszy organów ścigania zginęło 2 listopada w wyniku rosyjskiego nalotu na miejscowość Komyshuwaha w obwodzie zaporoskim. Podczas ataku pomagali oni lokalnym mieszkańcom schronić się w podziemnej szkole.
Informację tę podał wydział komunikacji Policji Narodowej.
Według informacji przekazanych przez organy ścigania policjanci eskortowali ludzi do schronu, gdy rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny atak. W wyniku ataku ludzie zostali uwięzieni pod gruzami. Wśród ofiar śmiertelnych znalazło się czterech funkcjonariuszy policji i dwóch ratowników. Ofiarami ataku padło również kilkadziesiąt osób, w tym pracownicy Centrum Obsługi Obywateli oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.
Zginęli policjanci: Mykhailo Bużenko, Mykola Balanda, Mykhailo Romanow i Dmytro Besedin.
Bużenko pełnił funkcję starszego funkcjonariusza rejonowego w sektorze prewencji 1. komisariatu policji w Zarządzie Rejonowym w Zaporożu. Służbie w organach ścigania poświęcił 21 lat.
Balandy pełnił funkcję starszego funkcjonariusza operacyjnego w sektorze policji kryminalnej komisariatu nr 2. Jego staż służbowy wynosił 23 lata.
Romanow i Besedin byli funkcjonariuszami policji społecznej w tej samej jednostce. Przez ponad dziesięć lat dbali o porządek publiczny w miejscowościach regionu.
Trzech z poległych funkcjonariuszy było zmuszonych opuścić swoje domy z powodu okupacji części obwodu zaporoskiego. Mimo to kontynuowali służbę i pracowali z mieszkańcami innych gmin położonych w pobliżu linii frontu.
Policja Narodowa złożyła kondolencje rodzinom, przyjaciołom i kolegom zmarłych.
Przypomnijmy, że liczba ofiar w wyniku nalotów Rosji na Komyshuwę wzrosła do 29.
Wcześniej informowano, że w Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim zginęło już 26 osób w wyniku rosyjskiego nalotu.
W Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim 27 osób uznano za zaginione po rosyjskim ataku, który miał miejsce w poniedziałek, 2 listopada.
Wideo: Rosjanie zbombardowali szkołę w Komyshuwasi, zabijając 18 osób — Zełenski.