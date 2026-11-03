俄罗斯对科米舒瓦萨的空袭夺走了四名扎波罗热警察的生命

11月2日，俄罗斯对扎波罗热州科米舒瓦哈村发动空袭，导致四名执法人员遇难。袭击发生时，他们正在帮助当地居民前往地下学校避难。

乌克兰国家警察局新闻处通报了这一消息。

据执法部门消息，当时警察正护送民众前往避难所，俄军却发动了第二次空袭。袭击导致民众被困在废墟之下。遇难者中包括四名警察和两名救援人员。 此外，还有数十人成为此次袭击的受害者，其中包括行政服务中心的员工和当地社区代表。

遇难警员分别为米哈伊洛·布日恩科、尼古拉·巴兰达、米哈伊洛·罗曼诺夫和德米特里·别塞丁。

布日恩科曾任扎波罗热区警察局第1分局预防科高级辖区警官。他为执法部门服务了21年。

巴兰达曾任第2警察分局刑事警察科高级侦查员，警龄23年。

罗曼诺夫和贝塞丁是该部门下属社区的警官。十多年来，他们一直致力于维护该地区各居民点的社会秩序。

因扎波罗热州部分地区遭占领，三名遇难执法人员被迫离开家园。尽管如此，他们仍继续履行职责，并为其他前线社区的居民提供服务。

国家警察局向遇难者的亲属、朋友和同事表示了深切哀悼。

需要指出的是，俄罗斯对科米舒瓦西实施的空袭造成的遇难人数已升至29人。

此前有报道称，扎波罗热州科米舒瓦萨已有26人死于俄罗斯的空袭。

在扎波罗热州的科米舒瓦萨，自11月2日（周一）俄罗斯发动袭击以来，已有27人被列为失踪。

视频：泽连斯基称，俄军袭击了科米舒瓦萨的一所学校，造成18人死亡。

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