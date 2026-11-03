Российский авиаудар по Комышувасе унес жизни четырёх запорожских полицейских

Четверо сотрудников правоохранительных органов погибли 2 ноября в результате российского авиаудара по поселку Комышуваха в Запорожской области. Во время атаки они помогали местным жителям добраться до укрытия в подземной школе.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции.

По информации правоохранителей, полицейские сопровождали людей к укрытию, когда российские войска нанесли повторный удар. В результате атаки люди оказались заблокированными под завалами. Среди погибших — четверо сотрудников полиции и двое спасателей. Также жертвами удара стали несколько десятков человек, в частности сотрудники ЦНАП и представители местной общины.

Погибшие полицейские — Михаил Буженко, Николай Баланда, Михаил Романов и Дмитрий Беседин.

Буженко работал старшим участковым офицером сектора превенции отдела полиции № 1 Запорожского районного управления. Он посвятил службе в правоохранительных органах 21 год.

Баланда занимал должность старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции отделения полиции № 2. Его стаж службы составлял 23 года.

Романов и Беседин были полицейскими офицерами общины этого же подразделения. Более десяти лет они обеспечивали правопорядок в населенных пунктах региона.

Трое из погибших правоохранителей из-за оккупации части Запорожской области были вынуждены покинуть свои дома. Несмотря на это, они продолжили службу и работали с жителями других прифронтовых общин.

В Нацполиции выразили соболезнования родным, друзьям и коллегам погибших.

Напомним, число жертв в результате авиаударов РФ по Комышуваси возросло до 29.

Ранее сообщалось, что в Комышувасе в Запорожской области уже 26 погибших в результате российского авиаудара.

В Комышувасе Запорожской области 27 человек числятся пропавшими без вести после российского удара, нанесенного в понедельник, 2 ноября.

Видео: россияне нанесли удар по школе в Комышувасе, убив 18 человек — Зеленский.

Читай нас в