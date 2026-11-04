Пострадавшие от российского удара по Комышувасе получат до 50 тысяч гривен помощи

Семьи погибших в результате российского удара по Комышувахе в Запорожской области получат средства на похороны, а раненым выплатят денежную помощь из областного бюджета. Размер выплат на одного пострадавшего может составить до 50 тысяч гривен.

«Семьи погибших и раненые в результате российского удара по Комышувахе не останутся один на один с бедой. Люди пережили страшную трагедию. Потеряли самых дорогих, получили тяжелые травмы. Сейчас важно позаботиться о каждом, кто пострадал», — говорится в сообщении.

По словам Михаила Семикина, областные власти профинансируют похороны погибших за счет регионального бюджета. Для людей, получивших ранения в результате российского удара, предусмотрены следующие выплаты:

20 тысяч гривен – в случае ранений средней тяжести;

дополнительные 30 тысяч гривен – в случае более тяжких ранений.

Таким образом, общая сумма помощи для одного раненого может составить до 50 тысяч гривен.

«Также привлекаем гуманитарных партнеров и благотворителей. Обеспечим сопровождение при оформлении всех необходимых документов. Люди не должны сталкиваться с бюрократическими трудностями в такое тяжелое время. Мы не можем вернуть утраченные жизни или успокоить боль родных. Но сделаем всё, что в наших силах, чтобы ни одна семья не осталась наедине со своим горем», – добавил Семикин.

Напомним, 2 ноября российские войска нанесли как минимум девять ударов управляемыми авиабомбами ФАБ-3000 по центру поселка Комышуваха Запорожской области. Атака привела к многочисленным жертвам.

На месте попаданий продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели извлекли из-под завалов тела 31 погибшего. При этом 59 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Также известно о 28-летнем спасателе, который пострадал в результате повторного российского удара 2 ноября. Мужчина находится в одной из больниц Запорожья с тяжелыми травмами.

Его отец рассказал, что после операции, когда впервые увидел сына, обнял его и сказал: «Ты жив. Дай бог, чтобы ты остался жив».

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

В Комышувахе Запорожской области спасатели извлекли из-под завалов тела 31 человека, погибшего в результате российского авиаудара. Личности 12 погибших уже установлены.

Российские оккупационные войска обнародовали видеозапись военного преступления — авиаудара по общеобразовательной школе в поселке Комышуваха, где в момент атаки местные жители получали гуманитарную помощь. В результате сброса трёхтонной авиабомбы погибли по меньшей мере 33 человека, пятеро получили ранения, а пропавшими без вести под завалами разрушенного укрытия считаются ещё более 50 человек.

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