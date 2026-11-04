Россия нанесла удар с помощью дронов по энергообъекту на Волыни

4 ноября российские беспилотники атаковали объект энергетической инфраструктуры в Ковельском районе Волынской области. В результате удара в регионе возникли перебои с электроснабжением, а часть потребителей временно осталась без света.

За последние сутки российские войска активно атаковали украинскую энергетическую систему. Часть беспилотников направили непосредственно на Волынь, что привело к повреждению энергообъекта и аварийным отключениям электроэнергии.

Из-за последствий атаки значительная часть области вечером осталась без стабильного электроснабжения.

После обстрела специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

По информации Волынской ОГА, по состоянию на 09:00 ситуация в регионе полностью под контролем. Все населенные пункты, оставшиеся без света из-за российской атаки, уже подключены к электросети.

В настоящее время электроснабжение восстановлено, все абоненты снова имеют свет.

Об этом сообщили в Волынской областной военной администрации.

В ночь на 4 ноября российские войска нанесли удар по Одессе, в результате чего был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Вечером россияне атаковали торговый центр в Одессе.

В Житомире после удара России массово отключилось электричество, создаются пункты сопротивления.

В Ровенской области российский удар повредил АЗС, есть пострадавший.

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