Россия нанесла удар с помощью дронов по энергообъекту на Волыни
4 ноября российские беспилотники атаковали объект энергетической инфраструктуры в Ковельском районе Волынской области. В результате удара в регионе возникли перебои с электроснабжением, а часть потребителей временно осталась без света.
За последние сутки российские войска активно атаковали украинскую энергетическую систему. Часть беспилотников направили непосредственно на Волынь, что привело к повреждению энергообъекта и аварийным отключениям электроэнергии.
Из-за последствий атаки значительная часть области вечером осталась без стабильного электроснабжения.
После обстрела специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.
По информации Волынской ОГА, по состоянию на 09:00 ситуация в регионе полностью под контролем. Все населенные пункты, оставшиеся без света из-за российской атаки, уже подключены к электросети.
В настоящее время электроснабжение восстановлено, все абоненты снова имеют свет.
Об этом сообщили в Волынской областной военной администрации.
В ночь на 4 ноября российские войска нанесли удар по Одессе, в результате чего был поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Вечером россияне атаковали торговый центр в Одессе.
В Житомире после удара России массово отключилось электричество, создаются пункты сопротивления.
В Ровенской области российский удар повредил АЗС, есть пострадавший.