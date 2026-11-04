Rosja zaatakowała dronami obiekt energetyczny na Wołyniu

4 listopada rosyjskie drony zaatakowały obiekt infrastruktury energetycznej w powiecie kowelskim w obwodzie wołyńskim. W wyniku ataku w regionie doszło do zakłóceń w dostawach energii elektrycznej, a część odbiorców została tymczasowo pozbawiona prądu.

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska aktywnie atakowały ukraiński system energetyczny. Część dronów skierowano bezpośrednio na Wołyń, co doprowadziło do uszkodzenia obiektu energetycznego i awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej.

W wyniku ataku znaczna część obwodu wieczorem pozostała bez stabilnego zasilania elektrycznego.

Po ostrzale specjaliści rozpoczęli prace awaryjno-naprawcze, aby jak najszybciej przywrócić dostawy energii elektrycznej odbiorcom.

Według informacji Wolyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, stan na godz. 09:00 sytuacja w regionie jest w pełni opanowana. Wszystkie miejscowości, które pozostały bez prądu w wyniku rosyjskiego ataku, zostały już ponownie zasilone.

Obecnie zasilanie zostało przywrócone, wszyscy odbiorcy mają ponownie prąd.

Poinformowała o tym Wołyńska Okręgowa Administracja Wojskowa.

W nocy z 3 na 4 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Odessę, w wyniku którego uszkodzono obiekt infrastruktury energetycznej.

Wieczorem Rosjanie zaatakowali centrum handlowe w Odessie.

W Żytomierzu po rosyjskim ataku doszło do masowych przerw w dostawach prądu; tworzone są punkty odporności.

W obwodzie rówieńskim rosyjski atak uszkodził stację benzynową; jest jedna osoba ranna.

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