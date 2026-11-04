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Wideo: okupanci zaczęli montować drony typu „żduny” na liniach wysokiego napięcia

UA NEWS 04 listopada 2026 17:13
Wideo: okupanci zaczęli montować drony typu „żduny” na liniach wysokiego napięcia

Rosyjscy żołnierze przejęli ukraińską taktykę i zaczęli wykorzystywać drony typu „żduny” na liniach wysokiego napięcia

Okupanci umieszczają drony na liniach wysokiego napięcia, czerpiąc z doświadczeń ukraińskich żołnierzy.

 O nowej taktyce przeciwnika poinformował zewnętrzny doradca prezydenta Ukrainy Siergiej Beskrestnow, znany pod pseudonimem „Flash”. Wezwał on do uwzględnienia tego zagrożenia.

Źródło: Telegram Siergieja Beskrestnowa („Flash”)

Kijów powinien przygotowywać się na ataki na infrastrukturę krytyczną Rosji zamiast na ewakuację — Flash.

Rosja produkuje do 3 tysięcy rakiet typu „szahid” miesięcznie i gromadzi zapasy na zimowe ataki — Flash.

Ograniczenia prędkości sieci Starlink wpływają na zdolności obronne Ukrainy, jednak nie uniemożliwiają ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Stwierdził to ekspert ds. technologii wojskowych Siergiej „Flash” Beskrestnow.

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