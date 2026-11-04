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Видео: оккупанты начали устанавливать дроны-«ждуны» на высоковольтных линиях

UA NEWS 04 Ноября 2026 17:13
Видео: оккупанты начали устанавливать дроны-«ждуны» на высоковольтных линиях

Российские военные переняли украинскую тактику и начали использовать дроны-«ждуны» на высоковольтных линиях

Оккупанты размещают беспилотники на высоковольтных проводах, перенимая опыт украинских военных.

 О новой тактике противника сообщил внештатный советник Президента Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш». Он призвал учитывать эту угрозу.

Источник: Telegram Сергея Бескрестнова («Флеш»)

Киев должен готовиться к ударам по критической инфраструктуре РФ вместо эвакуации — Флеш.

Россия производит до 3 тысяч реактивных «Шахедов» в месяц и готовит запасы для зимних атак, — «Флеш».

Ограничения скорости Starlink влияют на оборонные возможности Украины, однако не препятствуют ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил специалист по военным технологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов.

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