Відео: окупанти почали встановлювати дрони-ждуни на високовольтних лініях

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Російські військові перейняли українську тактику та почали використовувати дрони-«ждуни» на високовольтних лініях

Окупанти розміщують безпілотники на високовольтних дротах, переймаючи досвід українських військових.

Про нову тактику противника повідомив позаштатний радник Президента України Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш». Він закликав враховувати цю загрозу.

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Джерело: Telegram Сергія Бескрестнова («Флеш»)

Київ має готуватися до ударів по критичній інфраструктурі РФ замість евакуації — Флеш.

Росія виробляє до 3 тисяч реактивних Шахедів на місяць і готує запаси для зимових атак, — Флеш.

Обмеження швидкості Starlink впливають на оборонні спроможності України, однак не перешкоджають ударам по російських нафтопереробних заводах. Про це заявив фахівець із військових технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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