Росія атакувала дронами енергооб’єкт на Волині

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Російські безпілотники 4 листопада атакували об’єкт енергетичної інфраструктури в Ковельському районі Волинської області. Внаслідок удару в регіоні виникли перебої з електропостачанням, а частина споживачів тимчасово залишилася без світла.

Упродовж останньої доби російські війська активно атакували українську енергетичну систему. Частину безпілотників спрямували безпосередньо на Волинь, що призвело до пошкодження енергооб’єкта та аварійних відключень електроенергії.

Через наслідки атаки значна частина області ввечері залишилася без стабільного електропостачання.

Після обстрілу фахівці розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

За інформацією Волинської ОВА, станом на 09:00 ситуація в регіоні повністю контрольована. Усі населені пункти, які залишилися без світла через російську атаку, вже заживили.

Наразі електропостачання відновлено, усі абоненти знову мають світло.

Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.

У ніч проти 4 листопада російські війська завдали удару по Одесі, внаслідок якого пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Увечері росіяни атакували торговий центр в Одесі.

У Житомирі масово зникло світло після удару Росії, встановлюють пункти незламності.

На Рівненщині російський удар пошкодив АЗС, є постраждалий.

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