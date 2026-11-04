Na przedmieściach Odessy wzrosła liczba ofiar w wyniku rosyjskiego ataku na magazyny

W wyniku wrogiego ataku na magazyny handlowe zakładu produkcji obuwia na przedmieściach Odessy ranne zostały dwie osoby: 38-letnia kobieta oraz 65-letni mężczyzna, którego hospitalizowano z licznymi obrażeniami.

Poinformował o tym przewodniczący Odeskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Kiper. W wyniku ostrzału na terenie zakładu wybuchły pożary, a także spłonęły dwa samochody.

Źródło: Oleg Kiper na Telegramie.

W nocy z 3 na 4 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obwód odeski. Atakom padły ofiarą obiekty energetyczne i nieruchomości komercyjne, w szczególności centrum handlowe „Simiia”, którego budynek doznał poważnych uszkodzeń.

Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w Odessie.

W obwodzie rówieńskim rosyjski atak uszkodził stację benzynową; jest jedna osoba ranna.

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