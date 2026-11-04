У передмісті Одеси зросла кількість постраждалих через удар росіян по складах

Унаслідок ворожої атаки на торговельні складські приміщення з виготовлення взуття у передмісті Одеси постраждали двоє людей: 38-річна жінка та 65-річний чоловік, якого госпіталізували з множинними травмами.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок обстрілу на території підприємства виникли пожежі, а також було знищено два автомобілі.

Джерело: Олег Кіпер у Telegram.

У ніч проти 4 листопада російські війська атакували Одеську область. Під удар потрапили об’єкти енергетики та комерційна нерухомість, зокрема торговий центр «Сім’я», будівля якого зазнала серйозних пошкоджень.

Росія пошкодила енергетичний об’єкт в Одесі.

На Рівненщині російський удар пошкодив АЗС, є постраждалий.

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