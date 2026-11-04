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Film: Ukraińskie siły zbrojne zniszczyły rosyjski system obrony przeciwlotniczej „Buk-M3”

UA NEWS 04 listopada 2026 18:09
Film: Ukraińskie siły zbrojne zniszczyły rosyjski system obrony przeciwlotniczej „Buk-M3”

Operatorzy z 21. oddzielnego pułku systemów bezzałogowych KRAKEN, wchodzącego w skład Trzeciego Korpusu Armii, zniszczyli nowoczesny rosyjski system rakietowy przeciwlotniczy „Buk-M3”.

Zniszczenia dokonały operatorzy oddziału MURAMASA w ramach operacji „Vivaldi”. System ten jest przeznaczony do przechwytywania samolotów, helikopterów, dronów i pocisków skrzydłowych.

Utrata tego systemu osłabia zdolność rosyjskich sił zbrojnych do ochrony własnych oddziałów i obiektów przed atakami z powietrza.

Źródło: Trzeci Korpus Armii

W październiku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły co najmniej 30 strategicznych obiektów w Rosji.

Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) uderzyły na kombinat „Kamienski” w obwodzie rostowskim, odnotowano zniszczenia.

Od początku roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi motorowych i motorówek.

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