Film: Ukraińskie siły zbrojne zniszczyły rosyjski system obrony przeciwlotniczej „Buk-M3”
Operatorzy z 21. oddzielnego pułku systemów bezzałogowych KRAKEN, wchodzącego w skład Trzeciego Korpusu Armii, zniszczyli nowoczesny rosyjski system rakietowy przeciwlotniczy „Buk-M3”.
Zniszczenia dokonały operatorzy oddziału MURAMASA w ramach operacji „Vivaldi”. System ten jest przeznaczony do przechwytywania samolotów, helikopterów, dronów i pocisków skrzydłowych.
Utrata tego systemu osłabia zdolność rosyjskich sił zbrojnych do ochrony własnych oddziałów i obiektów przed atakami z powietrza.
Źródło: Trzeci Korpus Armii
W październiku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły co najmniej 30 strategicznych obiektów w Rosji.
Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) uderzyły na kombinat „Kamienski” w obwodzie rostowskim, odnotowano zniszczenia.
Od początku roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi motorowych i motorówek.