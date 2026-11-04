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Видео: Украинские военные уничтожили российский ЗРК «Бук-М3»

UA NEWS 04 Ноября 2026 18:09
Видео: Украинские военные уничтожили российский ЗРК «Бук-М3»

Операторы 21-го отдельного полка беспилотных систем KRAKEN, входящего в состав Третьего армейского корпуса, поразили современный российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М3».

Удар нанесли операторы подразделения MURAMASA в рамках операции «Вивальди». Система предназначена для перехвата самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

Потеря комплекса ослабляет возможности российских войск прикрывать свои подразделения и объекты от воздушных атак.

Источник: Третий армейский корпус

В октябре украинские военные нанесли удары по не менее чем 30 стратегическим объектам в России.

ВСУ нанесли удар по комбинату «Каменский» в Ростовской области, зафиксированы повреждения.

Силы обороны Украины с начала года поразили более тысячи российских катеров и лодок.

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