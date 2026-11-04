Видео: Украинские военные уничтожили российский ЗРК «Бук-М3»
Операторы 21-го отдельного полка беспилотных систем KRAKEN, входящего в состав Третьего армейского корпуса, поразили современный российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М3».
Удар нанесли операторы подразделения MURAMASA в рамках операции «Вивальди». Система предназначена для перехвата самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.
Потеря комплекса ослабляет возможности российских войск прикрывать свои подразделения и объекты от воздушных атак.
Источник: Третий армейский корпус
В октябре украинские военные нанесли удары по не менее чем 30 стратегическим объектам в России.
ВСУ нанесли удар по комбинату «Каменский» в Ростовской области, зафиксированы повреждения.
Силы обороны Украины с начала года поразили более тысячи российских катеров и лодок.