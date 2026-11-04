В Киеве обломки БПЛА вызвали пожар на крыше частного дома

В Святошинском районе столицы загорелась крыша частного дома из-за падения обломков беспилотника. Об этом в среду сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Голосеевском районе обломки упали на открытой территории. Имеется возгорание, добавил он.

Экстренные службы направляются на место.

Источник: Виталий Кличко

Напомним, в Киеве обломки российского дрона упали возле частного дома.

В Киевской области российский дрон попал в частный дом, погиб ребенок.

В Киевской области в результате российской атаки повреждены склад и жилой дом.

Из-за российских атак складские площади в Киевской области сократились на 34%.

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