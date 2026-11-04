В Киеве обломки БПЛА вызвали пожар на крыше частного дома
В Святошинском районе столицы загорелась крыша частного дома из-за падения обломков беспилотника. Об этом в среду сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В Голосеевском районе обломки упали на открытой территории. Имеется возгорание, добавил он.
Экстренные службы направляются на место.
Источник: Виталий Кличко
Напомним, в Киеве обломки российского дрона упали возле частного дома.
В Киевской области российский дрон попал в частный дом, погиб ребенок.
В Киевской области в результате российской атаки повреждены склад и жилой дом.
Из-за российских атак складские площади в Киевской области сократились на 34%.