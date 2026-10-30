Через російські атаки складські площі в Київській області скоротилися на 34%

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Попри введення в експлуатацію близько 150 тисяч кв. м нових складських приміщень у Київській області за перше півріччя 2026 року, російські ракетні атаки на логістичну інфраструктуру призвели до скорочення загального обсягу складських площ на 34%. Через руйнування підприємства змушені шукати нові приміщення, а дефіцит вільних складів спричинив зростання орендних ставок.

Упродовж перших шести місяців 2026 року введення в експлуатацію нових складських об’єктів збільшувалося. Станом на кінець червня загальна пропозиція відновилася до довоєнного рівня 2021 року та сягнула 1,6 млн кв. м.

Однак через масштабні руйнування внаслідок російських атак обсяг доступних складських приміщень до серпня скоротився до 1,05 млн кв. м.

Пошкодження логістичної інфраструктури змусили компанії шукати нові майданчики для роботи. Це сформувало додатковий попит на складську нерухомість: валове поглинання площ у Київському регіоні за січень–серпень зросло на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становило майже 180 тисяч кв. м.

Якщо на початку року переважав органічний попит, то в липні–серпні 82% угод були пов’язані з вимушеним переїздом бізнесу через воєнні дії.

Серед основних орендарів складських приміщень:

логістичні оператори — 42%;

оптова та роздрібна торгівля — 38%;

сектор FMCG — 20%.

На кінець серпня рівень вакантності складських приміщень знизився до технічного мінімуму — 1%. Це свідчить про фактичну відсутність вільних об’єктів, які можна негайно орендувати. Особливо гостро дефіцит відчувається в сегменті мультитемпературних складів.

Обмежена пропозиція спричинила підвищення орендних ставок. Із початку року запитувані ціни зросли в середньому на 10% — до 4,7–6 доларів за кв. м на місяць, або приблизно 210–270 грн.

Водночас ефективна прайм-ставка на сухі складські приміщення досягла 5,7 долара за кв. м на місяць без урахування ПДВ та операційних витрат.

За оцінками експертів, високий попит на складську нерухомість зберігатиметься й надалі. Однак нестача вільних площ обмежуватиме фактичну кількість укладених угод.

Директорка департаменту складської та промислової нерухомості Expandia Наталія Сокирко зазначила, що нове будівництво не зможе повністю компенсувати втрати, спричинені війною.

«Введення нових об’єктів частково послабить дефіцит площ, проте не компенсує втрати складської пропозиції», — зазначила Наталія Сокирко.

За даними дослідження, від початку повномасштабного вторгнення в Україні знищено 50% складських площ класів А і Б. Йдеться приблизно про 2,1 млн кв. м із 4,2 млн кв. м, які були в країні до війни.

Безпосередньо в Київській області втрати складської нерухомості сягнули 68%.

Нове будівництво змогло компенсувати лише 38% знищених об’єктів — близько 0,8 млн кв. м. У результаті загальний наявний складський фонд в Україні наразі становить приблизно 2,9 млн кв. м.

Отже, попри появу нових складських об’єктів, руйнування логістичної інфраструктури продовжують впливати на ринок нерухомості. Дефіцит приміщень у Київському регіоні посилює конкуренцію між орендарями та сприяє подальшому зростанню вартості оренди.

Про це свідчать дані дослідження компанії Expandia — представника CBRE в Україні та Молдові.

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Російські окупанти 27 жовтня завдали удару по складу видавництва «Клуб сімейного дозвілля» (КСД). Обстріл району, де розташований об'єкт, спричинив руйнування, однак серед працівників підприємства ніхто не постраждав. Унаслідок ворожої атаки видавництво змушене перенести старт продажів нових книжкових видань, попередньо запланований на 5 листопада, для оцінки завданих збитків та корегування подальших планів.

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