Из-за российских атак складские площади в Киевской области сократились на 34%

Несмотря на ввод в эксплуатацию около 150 тысяч кв. м новых складских помещений в Киевской области за первое полугодие 2026 года, российские ракетные удары по логистической инфраструктуре привели к сокращению общего объема складских площадей на 34%. Из-за разрушений предприятия вынуждены искать новые помещения, а дефицит свободных складов вызвал рост арендных ставок.

В течение первых шести месяцев 2026 года ввод в эксплуатацию новых складских объектов увеличивался. По состоянию на конец июня общее предложение восстановилось до довоенного уровня 2021 года и достигло 1,6 млн кв. м.

Однако из-за масштабных разрушений в результате российских атак объем доступных складских помещений к августу сократился до 1,05 млн кв. м.

Повреждения логистической инфраструктуры вынудили компании искать новые площадки для работы. Это сформировало дополнительный спрос на складскую недвижимость: валовое поглощение площадей в Киевском регионе за январь–август выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило почти 180 тысяч кв. м.

Если в начале года преобладал органический спрос, то в июле–августе 82% сделок были связаны с вынужденным переездом бизнеса из-за военных действий.

Среди основных арендаторов складских помещений:

логистические операторы — 42%;

оптовая и розничная торговля — 38%;

сектор FMCG — 20%.

На конец августа уровень вакантности складских помещений снизился до технического минимума — 1%. Это свидетельствует о фактическом отсутствии свободных объектов, которые можно немедленно арендовать. Особенно остро дефицит ощущается в сегменте мультитемпературных складов.

Ограниченное предложение привело к повышению арендных ставок. С начала года запрашиваемые цены выросли в среднем на 10% — до 4,7–6 долларов за кв. м в месяц, или примерно 210–270 грн.

В то же время эффективная прайм-ставка на сухие складские помещения достигла 5,7 доллара за кв. м в месяц без учета НДС и операционных расходов.

По оценкам экспертов, высокий спрос на складскую недвижимость сохранится и в дальнейшем. Однако нехватка свободных площадей будет ограничивать фактическое количество заключаемых сделок.

Директор департамента складской и промышленной недвижимости Expandia Наталья Сокирко отметила, что новое строительство не сможет полностью компенсировать потери, вызванные войной.

«Ввод новых объектов частично ослабит дефицит площадей, однако не компенсирует потери складского предложения», — отметила Наталья Сокирко.

По данным исследования, с начала полномасштабного вторжения в Украину было уничтожено 50% складских площадей классов А и Б. Речь идет примерно о 2,1 млн кв. м из 4,2 млн кв. м, которые были в стране до войны.

Непосредственно в Киевской области потери складской недвижимости достигли 68%.

Новое строительство смогло компенсировать лишь 38% уничтоженных объектов — около 0,8 млн кв. м. В результате общий имеющийся складской фонд в Украине в настоящее время составляет примерно 2,9 млн кв. м.

Таким образом, несмотря на появление новых складских объектов, разрушение логистической инфраструктуры продолжает оказывать влияние на рынок недвижимости. Дефицит помещений в Киевском регионе усиливает конкуренцию между арендаторами и способствует дальнейшему росту стоимости аренды.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании Expandia — представителя CBRE в Украине и Молдове.

Напомним, в результате российского нападения 27 октября повреждения получил склад издательства «Клуб семейного досуга» (КСД), где хранилось около 300 тысяч книг. Об этом 28 октября сообщило издательство КСД.

27 октября российские оккупанты нанесли удар по складу издательства «Клуб семейного досуга» (КСД). Обстрел района, где расположен объект, привел к разрушениям, однако среди сотрудников предприятия никто не пострадал. В результате вражеской атаки издательство вынуждено перенести старт продаж новых книжных изданий, предварительно запланированный на 5 ноября, для оценки нанесенного ущерба и корректировки дальнейших планов.

Днём 28 октября российский беспилотник атаковал складское помещение в Сумах. В результате удара возник пожар, по предварительным данным, пострадал один человек.

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