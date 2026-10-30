W wyniku rosyjskich ataków powierzchnia magazynowa w obwodzie kijowskim zmniejszyła się o 34%

Pomimo oddania do użytku około 150 tysięcy m² nowych powierzchni magazynowych w obwodzie kijowskim w pierwszym półroczu 2026 roku, rosyjskie ataki rakietowe na infrastrukturę logistyczną doprowadziły do zmniejszenia całkowitej powierzchni magazynowej o 34%. Z powodu zniszczeń przedsiębiorstwa są zmuszone do poszukiwania nowych lokali, a niedobór wolnych magazynów spowodował wzrost stawek czynszowych.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2026 r. liczba oddanych do użytku nowych obiektów magazynowych rosła. Na koniec czerwca całkowita podaż powróciła do przedwojennego poziomu z 2021 r. i osiągnęła 1,6 mln m².

Jednak z powodu rozległych zniszczeń spowodowanych rosyjskimi atakami ilość dostępnych powierzchni magazynowych do sierpnia zmniejszyła się do 1,05 mln m².

Uszkodzenia infrastruktury logistycznej zmusiły firmy do poszukiwania nowych lokalizacji do prowadzenia działalności. Spowodowało to powstanie dodatkowego popytu na nieruchomości magazynowe: łączny poziom absorpcji powierzchni w regionie kijowskim w okresie styczeń–sierpień wzrósł o 6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i wyniósł prawie 180 tys. m².

O ile na początku roku dominował popyt organiczny, o tyle w lipcu i sierpniu 82% transakcji wiązało się z przymusową relokacją działalności z powodu działań wojennych.

Wśród głównych najemców powierzchni magazynowych znaleźli się:

operatorzy logistyczni — 42%;

handel hurtowy i detaliczny — 38%;

sektor FMCG — 20%.

Na koniec sierpnia wskaźnik pustostanów w powierzchniach magazynowych spadł do technicznego minimum — 1%. Świadczy to o faktycznym braku wolnych obiektów, które można natychmiast wynająć. Niedobór ten jest szczególnie dotkliwy w segmencie magazynów wielotemperaturowych.

Ograniczona podaż spowodowała wzrost stawek czynszowych. Od początku roku ceny ofertowe wzrosły średnio o 10% — do 4,7–6 dolarów za m² miesięcznie, czyli około 210–270 hrywien.

Jednocześnie efektywna stawka prime dla suchych powierzchni magazynowych osiągnęła poziom 5,7 dolara za m² miesięcznie, bez uwzględnienia podatku VAT i kosztów operacyjnych.

Według szacunków ekspertów wysoki popyt na nieruchomości magazynowe utrzyma się również w przyszłości. Jednak niedobór wolnych powierzchni będzie ograniczał faktyczną liczbę zawieranych umów.

Dyrektorka działu nieruchomości magazynowych i przemysłowych w firmie Expandia, Natalia Sokyrko, zaznaczyła, że nowe inwestycje budowlane nie będą w stanie w pełni zrekompensować strat spowodowanych wojną.

„Oddanie do użytku nowych obiektów częściowo złagodzi niedobór powierzchni, jednak nie zrekompensuje strat w ofercie magazynowej” – zaznaczyła Natalia Sokyrko.

Według danych badania, od początku pełnej inwazji na Ukrainę zniszczono 50% powierzchni magazynowych klas A i B. Mowa tu o około 2,1 mln m² z 4,2 mln m², które znajdowały się w kraju przed wojną.

W samym obwodzie kijowskim straty w zakresie nieruchomości magazynowych wyniosły 68%.

Nowe inwestycje budowlane zdołały zrekompensować jedynie 38% zniszczonych obiektów — około 0,8 mln m². W rezultacie całkowity dostępny zasób powierzchni magazynowej na Ukrainie wynosi obecnie około 2,9 mln m².

Tak więc, pomimo pojawienia się nowych obiektów magazynowych, zniszczenia infrastruktury logistycznej nadal wpływają na rynek nieruchomości. Niedobór powierzchni w regionie kijowskim zaostrza konkurencję między najemcami i sprzyja dalszemu wzrostowi kosztów najmu.

Świadczą o tym dane z badania przeprowadzonego przez firmę Expandia — przedstawiciela CBRE na Ukrainie i w Mołdawii.

Przypomnijmy, że w wyniku rosyjskiego ataku 27 października uszkodzony został magazyn wydawnictwa „Klub Rodzinnego Wypoczynku” (KSD), w którym przechowywano około 300 tysięcy książek. Informację tę podało 28 października wydawnictwo KSD.

27 października rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na magazyn wydawnictwa „Klub Rodzinnego Wypoczynku” (KSD). Ostrzał okolicy, w której znajduje się obiekt, spowodował zniszczenia, jednak nikt spośród pracowników przedsiębiorstwa nie ucierpiał. W wyniku ataku wroga wydawnictwo zostało zmuszone do przełożenia rozpoczęcia sprzedaży nowych wydawnictw, wstępnie zaplanowanego na 5 listopada, w celu oszacowania poniesionych strat i skorygowania dalszych planów.

W ciągu dnia 28 października rosyjski dron zaatakował magazyn w Sumach. W wyniku uderzenia wybuchł pożar; wstępnie ustalono, że jedna osoba odniosła obrażenia.

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