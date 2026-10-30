由于俄罗斯的袭击，基辅州的仓储面积减少了34%

尽管2026年上半年基辅州约有15万平方米的新仓库投入使用， 但俄罗斯对物流基础设施的导弹袭击导致仓储总面积减少了34%。由于设施遭到破坏，企业被迫寻找新场地，而可用仓库的短缺则推高了租金水平。

2026年上半年，新仓库项目的投入使用量持续增加。截至6月底，总供应量已恢复至2021年战前水平，达到160万平方米。

然而，由于俄罗斯袭击造成的广泛破坏，截至8月，可用仓储面积已缩减至105万平方米。

物流基础设施的受损迫使企业寻找新的运营场所。 这催生了仓储地产的额外需求：1月至8月期间，基辅地区的总吸纳量较去年同期增长6%，达到近18万平方米。

如果年初以有机需求为主，那么7月至8月期间，82%的交易与因军事行动导致的企业被迫搬迁有关。

仓储空间的主要租户包括：

物流运营商——42%；

批发和零售业——38%；

快速消费品（FMCG）行业——20%。

截至8月底，仓库空置率已降至技术性最低水平——1%。 这表明实际上已无可立即租赁的空置物业。多温区仓库细分市场的短缺现象尤为突出。

供应有限导致租金上涨。自年初以来，报价平均上涨了10%，达到每月每平方米4.7至6美元，约合210至270格里夫纳。

与此同时，干货仓库的实际优质租金已达到每月每平方米5.7美元（不含增值税和运营成本）。

据专家评估，仓储地产的高需求态势将持续下去。然而，可用面积的短缺将限制实际成交数量。

Expandia仓储及工业地产部总监娜塔莉亚·索基尔科指出，新建项目无法完全弥补战争造成的损失。

“新项目的投入使用将部分缓解面积短缺问题，但无法弥补仓储供应的损失，”娜塔莉亚·索基尔科指出。

研究数据显示，自俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，该国50%的A级和B级仓储面积已被摧毁。这相当于战前全国420万平方米仓储面积中的约210万平方米。

仅在基辅州，仓储房地产的损失就高达68%。

新建项目仅能弥补38%的损毁面积——约0.8百万平方米。因此，乌克兰当前可用的仓储总面积约为2.9百万平方米。

因此，尽管出现了新的仓储设施，但物流基础设施的破坏仍在持续影响房地产市场。基辅地区的仓储空间短缺加剧了租户之间的竞争，并推动租金进一步上涨。

Expandia公司（CBRE在乌克兰和摩尔多瓦的代表机构）的研究数据印证了这一点。

需要指出的是，10月27日，由于俄罗斯的袭击，“家庭休闲俱乐部”（KSD）出版社的仓库遭到破坏，该仓库曾存放约30万册书籍。KSD出版社于10月28日通报了这一情况。

10月27日，俄罗斯占领军对“家庭休闲俱乐部”（KSD）出版社的仓库发动了袭击。该设施所在区域遭受炮击导致建筑损毁，但企业员工中无人受伤。 由于敌方袭击，该出版社被迫推迟原定于11月5日开始的新书发售，以便评估损失并调整后续计划。

10月28日白天，一架俄罗斯无人机袭击了苏梅市的一处仓库。袭击引发火灾，据初步报告，有1人受伤。

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