На атакованому рф складі видавництва КСД було 300 тисяч книжок

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Унаслідок російської атаки 27 жовтня пошкоджень зазнав склад видавництва «Клуб сімейного дозвілля» (КСД), де зберігалося близько 300 тисяч книжок. Про це 28 жовтня повідомило видавництво КСД.

На об'єкті виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС. Окрім прямого ураження вогнем та водою під час гасіння, існує ризик псування примірників через сильне задимлення. Наразі працівники видавництва продовжують роботу з порятунку вцілілих тиражів, проте точну кількість збережених книжок поки встановити не вдалося. Через інцидент КСД коригує логістику: новинки, заплановані на 5 листопада, надійдуть до фізичних книгарень обмеженими партіями, а частина асортименту буде доступна лише для онлайн-замовлень.

Джерело: КСД.

Російські окупанти 27 жовтня завдали удару по складу видавництва «Клуб сімейного дозвілля» (КСД). Обстріл району, де розташований об'єкт, спричинив руйнування, однак серед працівників підприємства ніхто не постраждав. Унаслідок ворожої атаки видавництво змушене перенести старт продажів нових книжкових видань, попередньо запланований на 5 листопада, для оцінки завданих збитків та корегування подальших планів.

Російський обстріл Києва 23 вересня пошкодив телекомунікаційні мережі інтернет-магазину «Книгарня Є». Через це частина сервісів компанії тимчасово не працює.

До українських шкіл уже доставили 88% підручників для 9 класу, попри знищення частини накладу внаслідок російських ракетних ударів по поліграфічних підприємствах. Постачання всіх втрачених книг планують завершити до 5 жовтня, повідомили в Комітеті освіти.

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