W zaatakowanym przez Rosję magazynie wydawnictwa KSD znajdowało się 300 tysięcy książek

W wyniku rosyjskiego ataku 27 października uszkodzeniu uległ magazyn wydawnictwa „Klub Rodzinnego Wypoczynku” (KSD), w którym przechowywano około 300 tysięcy książek. Informację tę podało 28 października wydawnictwo KSD.

W obiekcie wybuchł pożar, który ugaszili ratownicy Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS). Oprócz bezpośredniego uszkodzenia spowodowanego ogniem i wodą podczas gaszenia istnieje ryzyko zniszczenia egzemplarzy z powodu silnego zadymienia. Obecnie pracownicy wydawnictwa kontynuują działania mające na celu uratowanie ocalałych nakładów, jednak nie udało się jeszcze ustalić dokładnej liczby zachowanych książek. W związku z tym incydentem KSD dostosowuje logistykę: nowości zaplanowane na 5 listopada trafią do księgarni stacjonarnych w ograniczonych partiach, a część asortymentu będzie dostępna wyłącznie w ramach zamówień internetowych.

Źródło: KSD.

27 października rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na magazyn wydawnictwa „Klub Rodzinnego Wypoczynku” (KSD). Ostrzał dzielnicy, w której znajduje się obiekt, spowodował zniszczenia, jednak nikt spośród pracowników przedsiębiorstwa nie ucierpiał. W wyniku ataku wroga wydawnictwo zostało zmuszone do przełożenia rozpoczęcia sprzedaży nowych wydawnictw, pierwotnie zaplanowanego na 5 listopada, w celu oszacowania poniesionych strat i skorygowania dalszych planów.

Rosyjski ostrzał Kijowa 23 września uszkodził sieci telekomunikacyjne sklepu internetowego „Knyharnya Ye”. Z tego powodu część usług firmy jest tymczasowo niedostępna.

Do ukraińskich szkół dostarczono już 88% podręczników dla klasy 9, pomimo zniszczenia części nakładu w wyniku rosyjskich ataków rakietowych na zakłady poligraficzne. Dostawy wszystkich utraconych książek planuje się zakończyć do 5 października, poinformował Komitet ds. Edukacji.

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