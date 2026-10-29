Do sądu przekazano akt oskarżenia dotyczący jednego z radnych Rady Miejskiej w Łucku. Jest on oskarżony o uzyskanie nielegalnej korzyści w zamian za pomoc w budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Według ustaleń śledztwa dwóch radnych Rady Obwodowej Wołyń oraz dwóch radnych Rady Miejskiej w Łucku, stojących na czele frakcji radnych, rzekomo zażądało od użytkownika działki – byłego posła do parlamentu Ukrainy – 140 tysięcy dolarów.

Z tej kwoty 110 tysięcy dolarów miało trafić do radnych rady obwodowej i innych osób, a kolejne 30 tysięcy – do dwóch przewodniczących frakcji rady miejskiej. W zamian za te środki mieli oni podjąć decyzje niezbędne do legalnej budowy budynku wielorodzinnego.

Śledczy udokumentowali przekazanie i otrzymanie części środków, a także ich podział między osoby zamieszane w sprawę.

Osobno, według wersji śledztwa, radny rady obwodowej wraz z dwoma radnymi rady miejskiej zażądał dodatkowych 3 tysięcy dolarów za podjęcie decyzji, które miały stworzyć podstawy prawne do budowy 14 budynków mieszkalnych w Łucku.

Źródło: NABU (Facebook).

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