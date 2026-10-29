Депутата Луцької міськради судитимуть за хабарництво під час забудови

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До суду скерували обвинувальний акт щодо одного з депутатів Луцької міської ради. Його обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в будівництві багатоквартирного житлового будинку.

За даними слідства, двоє депутатів Волинської облради та двоє депутатів Луцької міськради, які очолюють депутатські фракції, нібито вимагали від користувача земельної ділянки — колишнього народного депутата України — 140 тисяч доларів.

Із цієї суми 110 тисяч доларів призначалися депутатам обласної ради та іншим особам, а ще 30 тисяч — двом керівникам фракцій міськради. За ці кошти вони мали ухвалити рішення, необхідні для законного будівництва багатоквартирного будинку.

Слідчі задокументували передачу й отримання частини коштів, а також їх розподіл між фігурантами справи.

Окремо, за версією слідства, депутат облради разом із двома депутатами міськради просив ще 3 тисячі доларів за ухвалення рішень, які мали створити законні підстави для будівництва 14 житлових будинків у Луцьку.

Джерело: НАБУ (Facebook).

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