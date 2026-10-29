Депутата Луцкого горсовета будут судить за взяточничество при застройке

В суд направлен обвинительный акт в отношении одного из депутатов Луцкого городского совета. Его обвиняют в получении неправомерной выгоды за содействие в строительстве многоквартирного жилого дома.

По данным следствия, двое депутатов Волынского облсовета и двое депутатов Луцкого горсовета, возглавляющие депутатские фракции, якобы вымогали у пользователя земельного участка — бывшего народного депутата Украины — 140 тысяч долларов.

Из этой суммы 110 тысяч долларов предназначались депутатам областного совета и другим лицам, а еще 30 тысяч — двум руководителям фракций горсовета. За эти средства они должны были принять решения, необходимые для законного строительства многоквартирного дома.

Следователи зафиксировали передачу и получение части средств, а также их распределение между фигурантами дела.

Кроме того, по версии следствия, депутат облсовета вместе с двумя депутатами горсовета просил ещё 3 тысячи долларов за принятие решений, которые должны были создать законные основания для строительства 14 жилых домов в Луцке.

Источник: НАБУ (Facebook).

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