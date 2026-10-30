Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w sprawie nałożenia nowych sankcji na Rosję. Ograniczenia dotyczą rosyjskich przedsiębiorstw i osób zaangażowanych w tworzenie satelitarnego systemu łączności „Rasswiet”, a także 39 statków rosyjskiej floty cieniowej.

Zaznaczono, że w pakiecie sankcji dotyczącym systemu „Rasswiet” znalazło się 10 przedsiębiorstw oraz 19 powiązanych z nimi Rosjan. Są oni zaangażowani w prace nad uruchomieniem systemu „Rassvet”, który agresor planuje wykorzystać na terytorium Ukrainy w celu kontynuowania swojej agresywnej i nieuzasadnionej wojny.

„Rosja dąży do posiadania systemu satelitarnego podobnego do sieci Starlink, który umożliwiałby kierowanie wojskami, namierzanie i sterowanie w trybie online dronami uderzeniowymi, w szczególności typu „Shahed”, oraz rakietami. Wdrożenie tego systemu może pomóc Rosji nie tylko w nieprzerwanym sterowaniu środkami rażenia w czasie rzeczywistym na Ukrainie, ale także w stwarzaniu zagrożeń dla innych krajów” – czytamy w komunikacie.

Wśród firm, wobec których nałożono sankcje, znajdują się:

„Bureau 1440” – twórca, koordynator i integrator systemowy projektu „Rassvet”;

powiązana z tą strukturą firma „Labs 1440” – specjalizująca się w produkcji paneli słonecznych dla statków kosmicznych;

„FAB Rassvet” – zajmuje się opracowywaniem, produkcją i obsługą satelitów komunikacyjnych na niskiej orbicie oraz terminali abonenckich;

białoruskie przedsiębiorstwo „AeroKosmiczne Urządzenia” – zajmuje się opracowywaniem i prototypowaniem komponentów do systemów lotniczych i kosmicznych.

Ponadto sankcje nałożono na „5S Group”, która dostarcza do Rosji zagraniczny sprzęt przemysłowy oraz opracowuje komputery przemysłowe pod marką RMatic. Jeden z nich został dostarczony objętemu sankcjami producentowi systemów walki elektronicznej i dronów „Orlan” oraz wykorzystany w pracach badawczo-konstrukcyjnych na rzecz „Biura 1440”, zaznaczono w Biurze Prezydenta.

Sankcje nałożono również na: „Związek Produkcyjny „Akvamash” – specjalizujący się w obróbce mechanicznej wyrobów metalowych oraz produkcji precyzyjnych elementów; „El-Optics” – dostarcza, serwisuje i integruje sprzęt optyczny, telekomunikacyjny i laserowy, fotonikę oraz systemy łączności kwantowej; „Elesar-Group” – dostarcza do Federacji Rosyjskiej komponenty elektroniczne i sprzęt produkcji zagranicznej; „Małe aparaty kosmiczne” – specjalizuje się w opracowywaniu technologii kosmicznej oraz naziemnych środków łączności satelitarnej.

„Rassvet” to próba stworzenia przez Rosję własnego systemu satelitów na niskiej orbicie oraz wykorzystania go w wojnie przeciwko Ukrainie i do stwarzania zagrożeń dla całego świata. Projekt ten opiera się na zagranicznych technologiach, sprzęcie i komponentach, dlatego uderzamy w te łańcuchy już na etapie opracowywania i wzywamy partnerów do zsynchronizowania sankcji” – podkreślił doradca i pełnomocnik prezydenta ds. polityki sankcyjnej Władysław Własjuk.

Ponadto wprowadzono kolejny pakiet sankcji przeciwko flocie cieniowej. Pakiet obejmuje 39 statków morskich pływających pod banderami: Rosji – 17, Barbadosu – 3, Liberii – 3, Wysp Marshalla – 3, Panamy – 3, Hongkongu – 2, Dżibuti – 2, Wysp Bahamskich – 1, Gwinei Równikowej – 1, Zimbabwe – 1, Kamerunu – 1, Palau – 1, Sierra Leone – 1.

Zapewniają one eksport rosyjskiej ropy naftowej, produktów ropopochodnych, a także kondensatu gazowego, który stanowi najważniejsze źródło dochodów budżetu państwa-agresora, a środki te są następnie przeznaczane na wojnę przeciwko Ukraińcom. Statki te transportują rosyjskie surowce energetyczne do portów w Chinach, Indiach, Egipcie, Turcji i innych krajach. Tylko jeden z nich – „Vasily Dinkov” – zrealizował w samym tylko pierwszym półroczu 2026 roku 15 operacji transportowych, przewożąc około 726 tysięcy ton rosyjskiej ropy naftowej.

Część statków jest już objęta sankcjami Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwajcarii i Australii. Ukraina przekaże wszystkie informacje swoim partnerom w celu pełnej synchronizacji sankcji w różnych jurysdykcjach międzynarodowych.

Odpowiednie dekrety w sprawie wprowadzenia sankcji, nr 1072/2026 i nr 1073/2026, zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Prezydenta.

Informacja ta znajduje się na stronie internetowej Urzędu Prezydenta.

Ukraina nałożyła sankcje na 91 rosyjskich statków.

Główny Sztab Wywiadu (GUR) opublikował dane dotyczące 20 statków należących do „floty cieni” Federacji Rosyjskiej.

Wcześniej Japonia ogłosiła nowy pakiet sankcji gospodarczych wobec Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora – w związku z jej agresją na Ukrainę. Ograniczenia dotyczą w szczególności 35 statków tzw. floty cieniowej, które według danych władz japońskich przewożą rosyjską ropę i pomagają w obchodzeniu międzynarodowych sankcji.

Liczba statków pływających pod rosyjską banderą wzrosła o ponad jedną trzecią od stycznia 2025 r. do czerwca 2026 r. Dzieje się to w kontekście nasilającej się presji międzynarodowej i walki z tzw. „flotą cieniową” – wynika z badania Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem.

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