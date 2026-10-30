W rejonie Berezno odbędzie się proces mieszkańca, którego oskarża się o zadanie znajomemu śmiertelnego ciosu nożem.

Do zdarzenia doszło 12 czerwca 2026 roku. Podczas biesiady między mężczyznami wywiązała się kłótnia, po czym gość dźgnął gospodarza nożem w plecy i udał się do domu.

49-letni poszkodowany zmarł później z powodu rozległego krwotoku spowodowanego uszkodzeniem płuca i naczyń krwionośnych. Jego ciało znalazła sąsiadka.

Oskarżony został zatrzymany i osadzony w areszcie. Przyznaje się do winy częściowo, tłumacząc, że z powodu silnego upojenia alkoholowego nie jest w stanie przypomnieć sobie motywu ani wszystkich okoliczności zdarzenia.

Akt oskarżenia został już przekazany do sądu. Mężczyźnie grozi od 7 do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Równem (Facebook)

W obwodzie lwowskim 68-letni mężczyzna zabił swoją żonę, a następnie popełnił samobójstwo.

Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który 7 lipca rzucił granat na jezdnię przy ulicy Kowelskiej w Łucku. Znajduje się on w areszcie.

W Łucku sąd rejonowy wybrał środek zabezpieczający wobec mężczyzny, który rzucił granat w kierunku ludzi na ulicy.

Czytaj nas na