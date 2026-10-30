В Ровенской области мужчина во время застолья зарезал односельчанина

В Березновском районе будет судим местный житель, которого обвиняют в нанесении знакомому смертельного ножевого ранения.

Инцидент произошел 12 июня 2026 года. Во время застолья между мужчинами возникла ссора, после чего гость ударил хозяина ножом в спину и ушел домой.

49-летний потерпевший впоследствии скончался от массивного кровотечения в результате повреждения легкого и сосудов. Его тело обнаружила соседка.

Обвиняемого задержали и поместили под стражу. Свою вину он признает частично, объясняя, что из-за сильного алкогольного опьянения не может вспомнить мотив и все обстоятельства происшествия.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Источник: Ровенская областная прокуратура (Facebook)

Во Львовской области 68-летний мужчина убил свою жену, после чего покончил с собой.

Полиция установила личность мужчины, который 7 июля бросил гранату на проезжую часть на улице Ковельской в Луцке. Он находится под стражей.

В Луцке городской районный суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, бросившего гранату в людей на улице.

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