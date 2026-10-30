В Киеве выявлены возможные нарушения при ремонте фасада и кровли учебного корпуса Национального медицинского университета имени Богомольца. По данным следствия, общая сумма ущерба составляет почти 16 млн грн.

Более 13,7 млн грн, предположительно, были присвоены во время ремонта фасада в 2020 году. Один из руководителей университета, по версии следствия, организовал внесение в документы завышенных объемов и стоимости работ, а также обеспечивал их согласование и оплату. Полученные подрядчиком средства перечислялись на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей для последующего обналичивания.

Еще более 2,2 млн грн убытков зафиксировали во время ремонта кровли в 2021 году. Договор заключили на 10,9 млн грн, хотя крышу полностью заменили еще в 2014–2015 годах. По данным следствия, надлежащего технического надзора не было, а стоимость работ была завышена.

Двум должностным лицам университета сообщили о подозрениях: одному — в организации растраты бюджетных средств в особо крупных размерах, другому — в служебной халатности.

Прокуроры просят суд назначить первому залог в размере причиненного ущерба, а второму — круглосуточный домашний арест.

Источник: Киевская городская прокуратура (Facebook)

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