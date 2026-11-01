Папа Римский отреагировал на гуманитарную миссию в Олешках

В воскресенье, 1 ноября, Папа Римский Лев XIV приветствовал успешное завершение гуманитарной миссии для гражданского населения Олешко в Херсонской области. Он выразил надежду, что сотрудничество, благодаря которому эта помощь стала возможной, будет способствовать диалогу между сторонами и появлению новых инициатив во имя мира.

О гуманитарной миссии понтифик упомянул после воскресной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане. Он подчеркнул, что помощь жителям Олешек стала важным гуманным шагом, и выразил надежду, что договоренности между сторонами будут иметь продолжение. «На днях была проведена гуманитарная миссия в интересах гражданского населения города Олешки. Надеюсь, что сотрудничество между сторонами, благодаря которому стал возможен этот необходимый гуманный жест, будет способствовать укреплению стремления к диалогу и приведет к новым конкретным инициативам во имя мира», — сказал Лев XIV.

Папа также обратился к верующим с призывом молиться за людей, страдающих из-за войн в разных уголках мира. Он предложил вверить их судьбу заступничеству Девы Марии — Царицы мира, а также всех святых. «Вверяем Марии, Царице мира, и всем святым тех, кто в любой части мира страдает от войн», — добавил понтифик.

Таким образом, Лев XIV не только приветствовал проведение гуманитарной миссии в Олешках, но и выразил надежду, что достигнутая благодаря сотрудничеству договоренность станет толчком для дальнейших шагов, направленных на диалог и мир. Об заявлении Папы Римского сообщило Vatican News.

Четвёртый и последний самолёт с гражданами Украины, эвакуированными из Олешек Херсонской области, приземлился в белорусском Гомеле. Уже через несколько часов эвакуированные вместе с украинской делегацией должны прибыть на территорию Украины.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешок, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Отдельно омбудсмен сообщил, что режим тишины длится уже более 87 часов. Украинская делегация возвращается домой.

Напомним, 17 автобусов с жителями Олешек направляются в Украину, в Россию — в несколько раз меньше.

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