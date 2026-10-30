W Kijowie ujawniono możliwe naruszenia podczas remontu elewacji i dachu budynku dydaktycznego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Bogomolca. Według danych śledztwa łączna kwota strat wynosi prawie 16 mln hrywien.

Ponad 13,7 mln hrywien zostało prawdopodobnie sprzeniewierzonych podczas remontu elewacji w 2020 roku. Według wersji śledczych jeden z kierowników uniwersytetu zorganizował wpisanie do dokumentów zawyżonych zakresów i kosztów prac oraz zapewnił ich zatwierdzenie i opłacenie. Środki otrzymane przez wykonawcę były przelewane na konta kontrolowanych przez niego jednoosobowych działalności gospodarczych w celu późniejszej zamiany na gotówkę.

Kolejne ponad 2,2 mln hrywien strat odnotowano podczas remontu dachu w 2021 roku. Umowę zawarto na kwotę 10,9 mln hrywien, mimo że dach został całkowicie wymieniony już w latach 2014–2015. Zgodnie z ustaleniami śledztwa nie zapewniono odpowiedniego nadzoru technicznego, a koszt prac został zawyżony.

Dwóm urzędnikom uniwersyteckim postawiono zarzuty: jednemu – w zorganizowaniu sprzeniewierzenia środków budżetowych na szczególnie dużą skalę, drugiemu – w zaniedbaniu służbowym.

Prokuratorzy wnoszą do sądu o ustalenie dla pierwszego z nich kaucji w wysokości poniesionych strat, a dla drugiego – całodobowego aresztu domowego.

Źródło: Prokuratura Miejska w Kijowie (Facebook)

7 października Państwowe Biuro Śledcze rozpoczęło operację specjalną „Zielona Tarcza” w branży leśnej. Funkcjonariusze organów ścigania będą wykrywać nielegalne wycinki, kradzieże drewna oraz schematy korupcyjne.

O wynikach operacji specjalnej „Zielona Tarcza” Państwowe Biuro Śledcze poinformuje po zakończeniu wstępnych czynności śledczych.

Wcześniej Państwowe Biuro Śledcze ujawniło przypadek funkcjonariusza patrolowego, który za 7 tysięcy dolarów organizował wyjazd do Polski.

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