博戈莫列茨医科大学翻修工程造成近1600万格里夫纳损失：两名官员被宣布涉嫌犯罪

在基辅，博戈莫列茨国立医科大学教学楼外立面和屋顶翻新工程中被查出可能存在违规行为。据调查显示，损失总额近1600万格里夫纳。

其中，2020年外墙翻修期间，疑似有超过1370万格里夫纳被侵吞。 据调查称，该大学的一名负责人组织在文件中虚报工程量和造价，并确保这些虚假数据获得批准和付款。承包商收到的款项被转入受其控制的个体工商户账户，随后被套现。

在2021年的屋顶翻新工程中，还记录了超过220万格里夫纳的损失。该合同金额为1090万格里夫纳，尽管屋顶早在2014至2015年间就已经完全更换过。 据调查显示，该项目未进行应有的技术监督，且工程造价被虚高报销。

两名大学官员已被通报涉嫌犯罪：一人涉嫌组织挪用特别巨额预算资金，另一人涉嫌渎职。

检察官请求法院对前者设定相当于造成损失金额的保释金，对后者实施全天候居家监禁。

来源：基辅市检察院（Facebook）

10月7日，国家调查局在林业领域启动了代号为“绿色盾牌”的专项行动。执法部门将查露非法砍伐、盗伐木材及腐败行为。

国家调查局将在完成初步调查工作后，公布“绿色盾牌”专项行动的结果。

此前，国家调查局曾揭发一名巡警，该警员以7000美元为代价组织人员前往波兰。

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