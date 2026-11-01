В понедельник, 2 ноября, в Украине сохранится облачная погода без значительных осадков. По данным Украинского гидрометцентра, лишь ночью местами на северо-востоке и днём на юге Одесской области пройдёт небольшой дождь. В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны ночью и утром возможен туман.

Преобладать будет северо-западный ветер, а в южных регионах — северо-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2° до 7° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 7–12°, достигая на юго-востоке 15° тепла.

В Киеве и области также прогнозируется облачность без значительных осадков с дневной температурой 7–9° тепла в столице и до 12° тепла по области.

Источник: Украинский гидрометцентр / Укринформ.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

Этой зимой в Украине количество осадков может на 20–40% превысить климатическую норму. Однако это не означает, что сезон будет снежным: из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.

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