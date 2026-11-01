2 listopada na Ukrainie spodziewana jest pochmurna pogoda bez opadów, z temperaturą do 15°C

W poniedziałek, 2 listopada, w Ukrainie utrzyma się pochmurna pogoda bez znaczących opadów. Według danych Ukraińskiego Centrum Hydrometeorologicznego jedynie w nocy miejscami na północnym wschodzie oraz w ciągu dnia na południu obwodu odeskiego wystąpi niewielki deszcz. W Karpatach, na wschodzie i północnym wschodzie kraju w nocy i rano możliwe są mgły.

Wiatr będzie przeważnie północno-zachodni, a w regionach południowych — północno-wschodni, o prędkości 5–10 m/s. Temperatura powietrza w nocy wyniesie od 2° do 7° powyżej zera, a w ciągu dnia termometry wskażą 7–12°, osiągając na południowym wschodzie 15° powyżej zera.

W Kijowie i obwodzie również prognozuje się zachmurzenie bez znaczących opadów, z temperaturą w ciągu dnia wynoszącą 7–9°C w stolicy i do 12°C w obwodzie.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne / Ukrinform.

W listopadzie w Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

Tej zimy w Ukrainie ilość opadów może o 20–40% przekroczyć normę klimatyczną. Nie oznacza to jednak, że sezon będzie śnieżny: ze względu na przewagę ciepłego powietrza znad Atlantyku opady będą często występować w postaci deszczu lub mokrego śniegu.

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