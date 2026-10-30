乌克兰对“黎明”卫星系统及俄罗斯联邦的39艘船只实施了制裁

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基签署了国家安全与国防委员会关于对俄罗斯实施新制裁的决定。 这些限制措施针对参与建设“黎明”卫星通信系统的俄罗斯企业和个人，以及俄罗斯“影子舰队”中的39艘船舶。

据悉，针对“黎明”系统的制裁方案涵盖了10家企业及其关联的19名俄罗斯公民。 他们参与了“黎明”系统的发射工作，侵略者计划在乌克兰境内利用该系统继续其侵略性和未受挑衅的战争。

“俄罗斯联邦力图拥有一个类似于‘星链’（Starlink）网络的卫星系统，该系统将使其能够指挥部队，并在线引导和控制攻击型无人机（特别是‘沙希德’无人机）以及导弹。 该系统的部署不仅有助于俄罗斯在乌克兰境内对杀伤性武器进行不间断的实时控制，还将对其他国家构成威胁，”声明中写道。

受到制裁的公司包括：

“1440局”——“黎明”项目的开发者、协调方和系统集成商；

与该机构相关的“1440实验室”——专门生产航天器用太阳能电池；

“FAB黎明”——从事低轨道通信卫星及用户终端的研发、生产和维护；

白俄罗斯企业“航空航天仪器”——负责航空航天系统组件的研发和原型制作。

此外，制裁还针对“5C集团”，该集团向俄罗斯供应外国工业设备，并开发了以RMatic为品牌的工业计算机。 总统办公室指出，其中一台设备被供应给了同样受到制裁的电子战系统和“奥尔兰”无人机制造商，并被用于为“1440局”利益开展的研发工作。

此外，还对以下企业实施了制裁：“阿克瓦马什”生产联合体——专门从事金属制品的机械加工和高精度零部件制造； “埃尔-奥普蒂克斯”——供应、维护并集成光学、电信和激光设备、光子学及量子通信系统； “埃莱萨尔集团”——向俄罗斯联邦供应外国生产的电子元件和设备；“小型航天器”——专门从事航天技术及地面卫星通信设备的研发。

“‘黎明’是俄罗斯试图建立自己的低地球轨道卫星系统，并将其用于对乌克兰的战争以及对全世界构成威胁。该项目依赖于外国技术、设备和组件， 因此，我们已在研发阶段就对这些供应链实施打击，并呼吁合作伙伴协调制裁措施”，总统制裁政策事务顾问兼特使弗拉迪斯拉夫·弗拉西乌克强调道。

此外，还针对“影子舰队”实施了新一轮制裁方案。该方案涵盖39艘悬挂以下国旗的船舶：俄罗斯——17艘， 巴巴多斯——3艘、利比里亚——3艘、马绍尔群岛——3艘、巴拿马——3艘、香港——2艘、吉布提——2艘、巴哈马群岛——1艘、 赤道几内亚——1艘、津巴布韦——1艘、喀麦隆——1艘、帕劳——1艘、塞拉利昂——1艘。

这些国家负责运输俄罗斯的原油、石油产品以及天然气凝析油，这些是侵略国国家预算最重要的收入来源，随后这些资金被用于对乌克兰的战争。 这些船只将俄罗斯能源运输至中国、印度、埃及、土耳其及其他国家的港口。 仅其中一艘——“瓦西里·丁科夫”号——仅在2026年上半年就完成了15次运输任务，运送了约72.6万吨俄罗斯原油。

其中部分船舶已受到欧盟、英国、美国、加拿大、瑞士和澳大利亚的制裁。乌克兰将向合作伙伴提供所有相关信息，以实现各国际司法管辖区制裁措施的全面同步。

关于实施制裁的第1072/2026号和第1073/2026号相关法令已发布在总统办公室网站上。

总统办公室网站上载明了这一消息。

乌克兰对91艘俄罗斯船只实施了制裁。

总参谋部情报总局公布了关于俄罗斯联邦“影子舰队”中20艘船只的信息。

此前，日本因俄罗斯对乌克兰的侵略行为，宣布对作为侵略国的俄罗斯联邦实施新一轮经济制裁。 这些限制措施特别针对35艘所谓的“影子舰队”船只，据日本当局称，这些船只运输俄罗斯石油并协助规避国际制裁。

从2025年1月至2026年6月，悬挂俄罗斯国旗的船只数量增长了三分之一以上。 能源与清洁空气研究中心的一份研究报告指出，这一现象发生在国际压力不断加剧以及打击所谓“影子船队”的背景下。

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